صور.. دهوك تستقبل 20 ألف سائح من وسط وجنوب العراق خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استقبال أكثر من 20 ألف سائح من مختلف المحافظات العراقية خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مسؤول اعلام دائرة سياحة دهوك،ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "المواقع السياحية والفنادق استقبلت هذه الاعداد الكبيرة دون تسجيل أي مشاكل".

وبين ان "دائرة السياحة والتنسيق مع الدوائر المعينة سبق وان أعدت خطة مبكرة لاستقبال السائحين"، متوقعاً "وصول عدد السياح الى ٥٠ الف سائح".

وعادة ما يتوجه العراقيون من وسط وجنوب وغرب العراق إلى إقليم كوردستان في الأعياد والمناسبات لقضاء أوقاتهم هناك في المواقع السياحية والشلالات والجبال.