سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. دهوك تبدأ بموسم تنقيب آثاري جديد 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T16:23:34+0000
صور.. دهوك تبدأ بموسم تنقيب آثاري جديد 

شفق نيوز/كشفت دائرة اثار دهوك، يوم الخميس، عن خططها لعمليات التنقيب الآثاري لموسم جديد.

وقال مدير الآثار بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، ان "المواقع التي سيجري العمل فيها بالتعاون مع جامعتيّ توبنكن، وفرايبورك الالمانيتين، واودينى الايطالية، أحدها في ناحية فايدة جنوبي دهوك، وجبل ختار، وبناء حديقة الاثار، وعدد اخر من المواقع السياحية، اضافة الى اعداد فيلم تلفزيوني تعده شركة اجنبية لصالح التلفزيون الفرنسي".

واوضخ ان "الفيلم الوثائفي عن اثار دهوك سيعرض حال الانتهاء منه في قنوات تلفزيونية معروفة"، معتبرا ذلك "انجازا لدهوك ومواقعها الاثرية".

related