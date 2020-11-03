سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور .. دهوكي يستثمر في زراعة "الكهوف" ويزوّد السوق المحلية بـ"الفطر"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-03T12:45:02+0000
صور .. دهوكي يستثمر في زراعة "الكهوف" ويزوّد السوق المحلية بـ"الفطر"

شفق نيوز/ نجح مواطن من مجمع "شاريا" جنوبي محافظة دهوك في إقليم كوردستان، باستزراع الفطر داخل الكهوف، حيث استطاع انتاج كمية كبيرة من هذا المحصول لتجد طريقها إلى السوق المحلية.

وقال هشيار ميرزو لوكالة شفق نيوز؛ ان "منظمة ايطالية فتحت دورة حول كيفية زراعة الفطر وتعلمنا ان نمو الفطر يحتاج الى درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية ففكرت بالزراعة في الكهوف التي تتسم بأجواء باردة".

وأضاف ان "200 نازح شاركوا في دورة أقامتها منظمة إيطالية للنازحين في مخيم شاريا، إلا انهم لم يواصلوا الزراعة  ورغم انني لست نازحا الا انني اخذت الفكرة بجدية وسألت المدربين بالدورة عن مدى نجاح زراعة الفطر في السنادين داخل الكهف فأبدوا اعجابهم بالفكرة".

وحول نجاح العمل، رأى هشيار ميرزا؛ ان "المنتج الموسمي لزراعة الفطر بكهف في شاريا خلال شهرين  يصل الى 800 كيلوغرام ونقوم ببيعه للسوق"، لافتا إلى أن "الاقبال عليه كبير جدا ونبيع الكيلوغرام الواحد بسعر يتراوح بين (4-5)  الاف دينار".

related

بعد احتجازها لسكان واحراقها لمنازل .. القوات التركية تنسحب من قريتين بدهوك

Date: 2020-10-08 11:39:23
بعد احتجازها لسكان واحراقها لمنازل .. القوات التركية تنسحب من قريتين بدهوك

دهوك تلوح بإجراء مشدد وتتوعد المخالفين لقيود كورونا

Date: 2020-08-05 13:30:36
دهوك تلوح بإجراء مشدد وتتوعد المخالفين لقيود كورونا

بأمر من بارزاني .. رفع تجهيز الطاقة الكهربائية لأكثر من 16 ساعة يوميا في دهوك

Date: 2019-07-05 17:35:35
بأمر من بارزاني .. رفع تجهيز الطاقة الكهربائية لأكثر من 16 ساعة يوميا في دهوك

إنتصار جديد على كورونا في دهوك

Date: 2020-09-25 09:50:52
إنتصار جديد على كورونا في دهوك

محافظة في اقليم كوردستان تنشئ أول محطة للطاقة الشمسية

Date: 2020-02-04 11:54:23
محافظة في اقليم كوردستان تنشئ أول محطة للطاقة الشمسية

الجامعة الامريكية تزود دهوك بمعدات طبية لمكافحة كورونا

Date: 2020-07-23 12:52:19
الجامعة الامريكية تزود دهوك بمعدات طبية لمكافحة كورونا

دهوك تلغي اجازة 20 مشروعا متلكئا وتمنح الاجازة لـ40 اخرى

Date: 2019-10-18 10:32:55
دهوك تلغي اجازة 20 مشروعا متلكئا وتمنح الاجازة لـ40 اخرى

كورونا يتوحش في دهوك برقم غير مسبوق

Date: 2020-10-14 15:14:07
كورونا يتوحش في دهوك برقم غير مسبوق