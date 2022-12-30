صور.. دخول 10 آلاف سائح الى أربيل استعداداً لاحتفالات رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، دخول 10 آلاف سائح الى أربيل استعداداً لاحتفالات أعياد رأس السنة.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو لوكالة شفق نيوز، إن "التحضيرات جارية لاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وهناك مجموعة من التعليمات الامنية قد صدرت بالتزامن مع هذه المناسبة".

وقال مراسلنا نقلا عن مديرية اسايش أربيل، إن أكثر من 10 آلاف سائح دخلوا مدينة اربيل عن طريق سيطرتي شيراوا في طريق كركوك والخازر على طريق الموصل.

ويستقبل إقليم كوردستان الآلاف من محافظات وسط وجنوب العراق في اعياد الميلاد حيث يضم مرافق سياحية كثيرة.