صور.. إخماد حريق كبير في الحسكة

شفق نيوز/ تمكنت قوات الإطفاء والنجدة من إخماد حريق كبير، نشب يوم الأربعاء في عدد من المولدات الكهربائية بحي غويران الشرقي بمدينة الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وقالت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) على صفحتها بموقع الفيسبوك أنه "بعد ورود بلاغ من أحد المدنيين إلى غرفة عمليات النجدة بمدينة الحسكة، لتقوم قواتنا بتشكيل دورية بمشاركة فرق الإطفاء والتوجه على الفور إلى مكان الحدث، ليتم فرض طوق أمني والبدء بإخماد الحريق".

وأوضح إداري في قوى النجدة بمدينة الحسكة بأن "الحريق نشب في ثلاثة مولدات كهربائية بالإضافة إلى انفجار خزانين وقود كانا بالقرب من المولدات، إذ نجم الحريق عن تماس كهربائي حدث في أحد المولدات".

وأشار ايضاً بأن "الأضرار اقتصرت على المادية فقط واحتراق يد العامل الذي يقوم بالعمل على المولدات بجروح بسيطة".

وطالبت الاسايش من المواطنين "الإبلاغ عن اي حادث لأقرب مركز او الإتصال على الأرقام الساخنة للقوات الأمنية".