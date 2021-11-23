صور.. إخماد حريق في مقر للاتحاد الوطني في السليمانية ومحتجون يحطمون زجاج المبنى

شفق نيوز/ اندلع حريق ظهر اليوم الثلاثاء في جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني دون معرفة الأسباب في الوقت الذي يواصل فيه الطلبة الجامعيون التصعيد في الاحتجاجات، والتي جوبهت بالعنف من قبل القوات الامنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اشتعل في جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية للحزب التي تُعد المحافظة المعقل الرئيسي لأنصاره.

وحطّم محتجون غاضبون من الطلبة الجامعيين، زجاج نوافذ بناية المركز بواسطة رشقه بالحجارة، وبمواد صلبة أخرى.

وفي هذه الأثناء وصل اللواء جتو صالح وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان بمعية مدير شرطة محافظة السليمانية الى المركز للإطلاع على الأضرار الذي خلفها الحريق وهجوم المتظاهرين على مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في السليمانية.

وتمكن أمن السليمانية من تفريق الطلبة المحتجين بالقوة وذلك خلال محاولته فتح الطرق التي أغلقوها في وقت سابق من اليوم.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.