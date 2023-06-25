صور.. خريجون يقطعون طريق ديالى - كوردستان

شفق نيوز/ نظم المئات من خريجو جامعة كرميان في خانقين، يوم الأحد، تظاهرة احتجاجية واسعة تخللها قطع طريق خانقين - كلار احتجاجا على حرمانهم من فرص التعيين في الموازنة وعدم الاعتراف بجامعة كرميان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

وشارك في التظاهرة نخب مدنية واعلامية ومجتمعية.

وقال احد منظمي التظاهرة يدعى رازان ماجد لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من خريجي كليات اللغات والعلوم الانسانية تظاهروا على طريق كلار - خانقين أمام بناية جامعة كرميان وقطعوا طريق خانقين - كلار احتجاجا على حرمان واستبعاد 152 خريجاً من الاوائل من التعيين، واستبعادهم من عقود 1000 درجة".

واضاف، ان "المتظاهرين طالبوا بالاعتراف بهذه الجامعة المنكوبة".

واكد ماجد ان "التظاهرات وجهت رسالة استغاثة الى ادارة خانقين وحكومة ديالى وجامعة كرميان وقيادات الاحزاب الكوردية كافة لمساعدة الطلبة المهمشين لاستعادة حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور العراقي اسوة بالجامعات والمناطق الاخرى في البلاد".