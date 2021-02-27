صور.. "خبز الكلانة" فطور كوردي فلكلوري يعود إلى الحياة في السليمانية

شفق نيوز/ رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي أنشأت لتقريب المسافات بين البشر وللتعارف العابر للحدود والدردشة وغيرها، إلا أن البعض استثمرها بما يخدم الآخرين لتنفيذ مشاريع بسيطة يمكنها أن تدر أرباحاً لا بأس بها، وهذا ما قامت به نسوة هورمانيات في إقليم كوردستان.

"كروب نساء هورمان" هو اسم الذي اطلق على مجموعة من النساء الهورمانيات في مدينة السليمانية لعمل مشاريع تخص المرأة.

تقول مسؤولة الكروب وصاحبة فكرة مشروع "خبز الكلانة" هلالة شوكت، لوكالة شفق نيوز، إن الكروب تأسس عام 2018 في مدينة السليمانية ويضم حالياً 200 امرأة يعملن في مجالات مختلفة, ومشروع "خبز الكلانة" هو أحد المشاريع التي تجعل المرأة تعتمد على نفسها.

وتضيف "نساء مناطق هورمان يتميزن بالعمل الجاد والمميز وخاصة في تحضير الاكلات الكوردية التراثية, وخبز الكلانة هو نوع من الخبز الفلكلوري القديم الكوردي ويتميز بأنه طبيعي ولا توجد فيه مواد حافظة ويقدم صباحا للزبائن مع بعض اللبن والشاي".

يشار إلى أن مجموعة من النساء الكورديات العراقيات والإيرانيات في مدينة السليمانية، يقمن بإعداد "الكلانة" وهو نوع من الخبز الكوردي المعروف ويقدم صباحا للزبائن مع المكسرات الصباحية.

ويتكون خبز الكلانة من البصل الاخضر وبعض المطيبات الطبيعية وهو من الاكلات الكوردية القديمة التي كانت تحضر في فصل الشتاء بالاخص.