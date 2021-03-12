صور.. إحياء انتفاضة 12 آذار في شمال وشرق سوريا.. وعبدي يغرد

شفق نيوز/ نظمت مؤسسة عوائل الشهداء في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الجمعة، وقفة رمزية تكريماً لضحايا انتفاضة 12 آذار 2004 في مدينة ديرك.

تجمع مئات المدنيين في ساحة "آزادي" الحرية في ديرك ثم توجهوا إلى مقبرة المدينة ووضعوا أكاليل الورد على أضرحة الفقيدين (وليد وحسين).

ومن جانبه نظم المجلس الوطني الكوردي وقفة رمزية أيضا تكريماً لضحايا انتفاضة 12 آذار.

كما تجمع أنصاره ومؤيدوه أمام مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا PDKS في ديرك ووقفوا 5 دقائق تكريما وتخليدا لذكرى ضحايا انتفاضة 12 آذار ومن ثم توجهوا إلى أضرحة الفقيدين ووضعوا أكاليل الورد عليها.

ويذكر إن وليد بدري وحسين نوري من مواليد ديرك، فقدا حياتهما في13 و14 آذار، اثر اطلاق الرصاص الحي من قبل قوات النظام السوري على المظاهرات الاحتجاجية في مدينة ديرك والتي انطلقت شرارتها من مدينة قامشلي في 12آذار عام 2004 بعد اقدام النظام السوري باطلاق الرصاص على مشجعي نادي الجهاد الكوردي في مباراته مع نادي الفتوة من دير الزور.

من جانبه غرد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد" الجنرال مظلوم عبدي عبر تغريدة على التويتر حول انتفاضة 12 آذار 2004.

وقال "‏انتفاضة ١٢ آذار ٢٠٠٤ ضد قمع واستبداد النظام البعثي هي الشرارة التي أشعلت ثورة ١٩ تموز ٢٠١٢ في روجافا، تضحيات شهداء الانتفاضة تُتوَّج اليوم بإدارة ذاتية ديمقراطية تحتضن كل أبناء الشمال وتحميهم وتسير بهم على درب الحرية و الكرامة".