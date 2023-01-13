صور .. حكومة إقليم كوردستان تنجز 50 بالمئة من أعمال أطول جسر على مستوى العراق

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، الانتهاء من إنجاز 50 بالمئة من أعمال بناء جسر يُعد الأطول على مستوى جميع أنحاء العراق.

وهذا الجسر يتم بناؤه في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة حيث سيكون الأطول على مستوى كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم اليوم الجمعة.

والجسر هو جزء من مشروع طريق كلار - دربندخان ذو الاتجاهين، ويربط إدارة كرميان بمحافظة السليمانية.

وبهذا الصدد قال مدير الطرق في كرميان عدنان خليل في تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إنه "يتم بناء الجسر في مشروع مهم، وهو جزء من مشروع استراتيجي يجري تنفيذه في إدارة منطقة كرميان"، مستدركا القول "لكن بسبب الأزمة المالية، فإن أعمال البناء تسير ببطء".

وأوضح أن طول الجسر يبلغ 1200 متر باتجاهين ذهاب وإياب، وعرض كل اتجاه منه 6 أمتار ونصف المتر فضلا عن ذلك فإن طوله يبلغ 18 متراً، بينما يصل عمق قواعده إلى 14 متراً تحت الأرض.

وتابع خليل بالقول إنه، تم الانتهاء من 50% من أعمال بناء الجسر، وسيصبح أطول جسر في كوردستان والعراق بأسره.