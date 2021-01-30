صور.. حكاية صانع مكانس القش الوحيد في السليمانية

شفق نيوز/ ما زالت بعض الصناعات الحرفية تنبض بالحياة رغم تقدم التكنولوجيا وتكابد للبقاء وسط منافسة المنتوجات الصناعية التي تغزو الاسواق من شتى المناشئ العالمية، وبعض الأشخاص ارتبط بمهنته لشغفه بها، ومنهم من يرى ان وجوده محاولة منه لبقاء حرفته بعد رحيله.

"طالب شريف" من مواليد السليمانية بعد تقاعده من دائرة الزراعة اختار مهنة صناعة مكانس القش ليبعها للناس.

يقول شريف لوكالة شفق نيوز، "بعد تقاعدي ببلوغ الستين بحثت عن عمل اقوم به، فكان خياري ان اصنع مكانس القش واستأجرت دكانا صغيرا ابيع فيه واعتقد اني الوحيد في المدينة ابيع مكانس القش".

ويضيف ان "مردود هذا العمل قليل لكن افضل من الجلوس بالبيت"، مشيرا الى انه "اتقنت العمل واحببته ولا زلت اعمل فيه لاكثر من عشر سنوات".

ويتابع شريف كلامه بالقول "المكنسة الواحدة ابيعها 1500 دينار- نحو دولار واحد- للاسواق والمحال التجارية"، مبينا ان "الناس ما زالت تشتري هذا النوع من المكانس رغم التطور الحضاري فاغلب زبائني من القرى المحيطة بالمدينة".

ويوضح شريف "اشتري مواد المكنسة من أسواق الجملة وهي ايرانية"، لافتا الى ان "المزارعين المحليين تركوا زراعتها وانشغلوا بأعمال لها ارباح اكبر".