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صور.. حفل للرقص الفلكلوري الكوردي والهندي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-29T16:07:36+0000
صور.. حفل للرقص الفلكلوري الكوردي والهندي في السليمانية

شفق نيوز/ نظمت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، يوم السبت، حفلاً للرقص الفلكلوري شاركت فيه فرق كوردية وهندية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحفل أقيم بالتعاون مع القنصلية الهندية في إقليم كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال الهند، وحضر المراسم محافظ السليمانية هفال ابو بكر والقنصل العام للهند في إقليم كوردستان وجمع غفير من الفنان والمثقفين.

واشار الى ان الحفل اقيم على قاعة الفن وسط مدينة السليمانية، وقدمت فرقة الفنون الشعبية في السليمانية، وفرقة الفنون الشعبية الهندية، رقصات شعبية ومعزوفات موسيقية توثق عادات وتقاليد كوردستان والهند.

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