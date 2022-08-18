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صور .. حريق يلتهم 100 دونم من الحشائش والمروج في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-18T08:27:09+0000
صور .. حريق يلتهم 100 دونم من الحشائش والمروج في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، باندلاع حريق في مساحة 100 دونم الأراضي في ناحية "سيتك".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث الحريق واحد من تلك الظواهر التي تتكرر عدة مرات في سنويا، والتي يصعب إخمادها والسيطرة عليها وفي الوقت نفسه تسبب الكثير من الضرر بطبيعة وبيئة كوردستان ولهذا السبب احترقت 100 دونم من الحشائش والمروج في ناحية سيتك.

وبعد اعلام المديرية من قبل عدة مواطنين في قريتي "نودي، بزينان" بوقوع حريق كبير توجهت على الفور مفارز مركز شرطة الغابات إلى مكان الحادث وأخمدت الحريق.

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