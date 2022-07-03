صور .. حريق يلتهم مئات الأشجار في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، باحتراق مئات الأشجار من نوع (بي، وچنار) في قرية (بيستانسوور) في ناحية "عربت".

وقالت المديرية في بيان اليوم، بعد تلقيها معلومات من قرية (بيستانسوور) باندلاع حريق توجهت وعلى الفور مفارز مركز شرطة الغابات والبيئة في (تانجرو) إلى محل الحادث، مبينة أن السبب الرئيسي وراء الحادث غير معروف والذي تسبب باحتراق قرابة 500 شجرة من نوع (بي و و چنار)

وأشارت إلى تنظيم ملف تحقيق بالحادثة وتسليمه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والعثور على المتهم الرئيسي بوقوع الحادثة.

يشار إلى أن مساحات من الأراضي في محافظة السليمانية قد تعرضت في موسم الصيف الماضي إلى حوادث مماثلة مما أدى إلى إحتراق آلاف من الأشجار والنباتات الطبيعية.