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صور .. حريق هائل يلتهم 2000 دونم من الأراضي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T07:33:23+0000
صور .. حريق هائل يلتهم 2000 دونم من الأراضي في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات في محافظة السليمانية يوم الأربعاء احتراق نحو 2000 دونم من المراعي والنباتات والأشجار الطبيعية في قضاء "ماوت" التابع للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وبسبب مجهول اندلع حريق واسع في جبل "گردە رەش" في حدود قرية "بـرگورد" ليتوجه وعلى الفور قسم شرطة الغابات إلى مكان الحادث.

واستدرك البيان أنه "وبسبب الاعتدة والألغام في المكان المذكور واجه المنتسبون عرقلة في الإسراع بإخماد الحريق، مشيرا إلى أنه وبعد جهود مضنية تم التمكن من السيطرة على الحريق واخماده.

وعن الخسائر التي خلفها الحريق ذكر البيان انها كانت كبيرة فقد احترق 2000 دونم من من المراعي والأعشاب والأشجار الطبيعية إضافة إلى احتراق 20 دونما من بساتين الناس.

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