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صور .. حريق هائل يلتهم مئات الدونمات من المساحات الطبيعية بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T08:02:54+0000
صور .. حريق هائل يلتهم مئات الدونمات من المساحات الطبيعية بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بنشوب حريق كبير بمئات الدونمات من الأراضي الطبيعية في قضاء "بينجوين".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "في تاريخ 23/9/2022 ولأسباب مجهولة اندلع حريق كبير بالحشائش والمروج والأشجار الطبيعية بمساحات تُقدر بـ300 دونم في حدود قرية ( کژان ) ضمن قضاء (بينجوين)".

وأضاف البيان "ومع سماع الخبر توجهت وعلى الفور توجهت مفرزة من منسبي قسم شرطة الغابات في "بينجوين" إلى الموقع المحدد، وبعد جهود مضنية وبمساعدة السكان تم التمكن من السيطرة على الحريق واخماده.

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