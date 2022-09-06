(صور)..  حريق مخيم النازحين بأربيل.. الادارة "تبشر" بنجاة الجميع والناجون يتساءلون: وماذا بعد

شفق نيوز / كشفت ادارة مخيم هرشم للنازحين الإيزيديين في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن أضرار مادية لحقت بالمخيم جراء حريق يوم أمس، من دون تسجيل خسائر بشرية، فيما شكا أحد الناجين من الحريق فقدان سكنه ومصدر رزقه الوحيد.

وقال مدير مخيم هرشم يحيى عبدالله لوكالة شفق نيوز إن "الحريق الذي اندلع يوم أمس كان بسبب تماس كهربائي واحترقت فيه 5 كرفانات بالكامل"، مبينا ان "الحريق لم يتسبب بأي خسائر بشرية لكن الكرفانات التي احترقت لم تعد صالحة للسكن".

واضاف عبدالله أن "إدارة المخيم وبالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بفتح تحقيق في الحادثة وسيتم الاعلان عن نتائجه لاحقا".

وتحدث برهان زيدان أحد ساكني المخيم وهو من اهالي محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز قائلا "احترق محلي وبيتي بسبب التماس الكهربائي وبالكاد تمكنا من الخروج انا واهلي ووالدتي المعاقة"، مبينا أنه "لحسن الحظ لم نصب بأذى لكننا الآن بلا سكن ولا محل نسترزق منه".

وأضاف زيدان ان "سيارات الاطفاء وصلت متأخرة وهذه كانت من اسباب تفاقم الاوضاع وهذه ليست المرة الاولى التي تندلع فيها الحرائق في هذا المكان".

وكان مصدر محلي ‏أفاد، اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق في مخيم هرشم المخصص للنازحين للايزيديين ‏في أربيل في الساعة 6:00 صباحاً، حيث أتت النيران على ستة كرفانات منازل بشكل كامل، من دون معرفة الأسباب.