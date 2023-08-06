صور .. حريق كبير يلتهم مئات الدوانم من المساحات الطبيعية بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، باندلاع حريق بمئات الدونمات من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية في قضاء "قره داغ".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حريقاً نشب في حدود (زيد عمر، وداري زاين) التابعة للقضاء المذكور مما أسفر عن احتراق قرابة 300 دونم من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية.

وأضاف البيان أنه وعلى الفور وصلت مفارز من قسم شرطة غابات "قره داغ" إلى مكان الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق خلال مدة ثلاث ساعات وبمساعدة المواطنين.

ووفقا للبيان فإن، سبب الحريق غير معروف حاليا، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ملف تحقيق لإستكمال الاجراءات القانونية بالحادث.