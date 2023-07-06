صور .. حريق كبير يلتهم قرابة 600 دونم من الحشائش والأشجار الطبيعية في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية في قضاء "ماوت" التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "ولسبب مجهول اندلع حريق في حدود قرية "آمادين" التابعة لقضاء "ماوت" ما تسبب باحتراق نحو 600 دونم من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية.

ووفقا للبيان فإنه بعد وصول دوريات من قسم شرطة الغابات والبيئة في "ماوت" إلى مكان الحادث، وبمساعدة مديرية الدفاع المدني في السليمانية والقضاء المذكور وأهالي المنطقة تم التمكن من السيطرة على الحريق وإطفائه.

وكانت مديرية شرطة غابات محافظة السليمانية قد كشف في مطلع شهر تموز الجاري، السيطرة على جميع الحرائق التي نشبت ضمن حدود المديرية خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة غابات السليمانية العميد هيمن كمر خان، لوكالة شفق نيوز، "خلال شهر حزيران نشبت عدة حرائق في أماكن متفرفة في حدود مديرية شرطة غابات محافظة السليمانية"، موضحا أن مفارز مديريته "تمكنت من السيطرة على كل تلك الحرائق".

وأضاف أن "مساحات الأراضي التي تم حرقها خلال شهر حزيران المنصرم، والتي تم السيطرة عليها بلغت حوالي 20 ألف دونم أغلبها في المرتفعات الجبلية"، مبينا ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 10 متهمين لمخالفتهم القوانين والتسبب بالحرائق وتم تقديمهم للقضاء بتهمة الاساءة للبيئة".

واكد كمر خان، أن "تلك الحرائق خلفت أضرارا مادية بالعديد من الأراضي وممتلكات المواطنين".