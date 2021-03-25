صور.. حريق ضخم يلتهم حقل دواجن في ديرك

شفق نيوز/ التهم حريق ضخم حقل دواجن بالكامل، يوم الخميس، في مدينة ديرك الكوردية أقصى شمال شرق سوريا.

ويقع حقل الدواجن على مقربة من سد "تل الصدق" على بعد كيلومترين اثنين جنوب مدينة ديرك، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وسارعت فرق الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي (أسايش النجدة)، إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماده بعد أن التهم المدجنة، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال صحاب الحقل، صبري خليل خلو، لشفق نيوز، إن "الحريق نشب ليلة أمس الاربعاء نتيجة تماس كهربائي في الهنكار".

وأكد أن خسارته بلغت "نحو 110 آلاف دولار أميركي، لكون الحقل كان يحتوي على 4000 فروج، جاهزة للتصدير إلى الاسواق المحلية، وقد احترقت جميعها، الى جانب احتراق اطنان من العلف الجاهز، كما احترق الهنكار مع سقفه".

جدير بالذكر ان أصحاب الدواجن يستوردون الصيصان من حماة شمال سوريا بـ0.25 سنتاً، ومن تركيا بـ0.35 سنتاً، وتبقى الصيصان مدة أربعين يوماً في حقل الدواجن، ويأكل الصوص الواحد 4 كغم من العلف الجاهز لحين يكبر ويصدر للاسواق.