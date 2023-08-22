صور .. حرائق تلتهم أكثر من 1000 دونم من المساحات الطبيعية وأشجار الحمضيات بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، باندلاع حرائق في أكثر من 1000 دونما من المساحات الطبيعية في قضاء "بينجوين".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بتاريخ 21 من شهر آب/أغسطس الجاري نشب حريق في المرتفعات التي تقع خلف القضاء مما تسبب باحتراق أكثر من 1000 دونم من الحشائش والأدغال والأشجار الطبيعية وأشجار الحمضيات.

وأضاف البيان، أنه لغرض اخماد الحريق وصلت مفارز من منتسبي قسم شرطة الغابات في "بينجوين" إلى الموقع المحدد، و تم التمكن من السيطرة على الحريق.