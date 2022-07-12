(صور) حرارة الأجواء في الوسط والجنوب تنعش السياحة في السليمانية

شفق نيوز / تشهد محافظة السليمانية، ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد السياح من محافظات الوسط والجنوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة بهذه المناطق و توافر الأجواء المعتدلة والطبيعة الجميلة في مدن الإقليم، وفيما يبدي السائحون ارتياحاً من طبيعة التعامل والمناظر الطبيعية في السليمانية، يشكو البعض من ارتفاع الأسعار.

ويقول أحمد علي وهو سائح من بغداد لوكالة شفق نيوز، انه "ومع حلول عيد الأضحى، توافد السياح العراقيون إلى منتجعات محافظة السليمانية، وذلك هرباً من درجات الحرارة العالية في باقي المناطق العراقية وعدم توفر الأماكن السياحية، ولقضاء وقت ممتع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل في كوردستان".

ويقول محمد، وهو سائح من محافظة بابل، لوكالة شفق نيوز إن "توفر الخدمات السياحية دفعنا للمجيء الى السليمانية، ناهيك عن جمال طبيعتها الخلابة والأماكن الجميلة".

ويضيف السائح من بابل "لكن كما يقال لدينا شعبياً (الحلو ما يكمل) فكل شيء تجده هنا جميلا لكن مع الاسف الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي".

الاسواق القديمة واسواق الحلويات هي الاخرى اكتظت بالسياح الذين قصدوا السليمانية خلال عطلة عيد الاضحى .

ويقوم آرام وهو صاحب محل لبيع الحلويات والمكسرات في شارع سالم، إن "السياح يتوافدون لشارع سالم كونه يعد من الشوارع المهمة، إضافة الى توافر جميع المستلزمات المحلية التي تتفرد بها محافظة السليمانية".

ويضيف آرام ان "الحلويات والمكسرات تعد من البضائع الرئيسية التي يتسوقها السياح (الصوغة) لما لها من نكهة وطعم خاص كون أغلبها من نتاج الطبيعة".

وسجلت محافظات الإقليم خلال العام الحالي انتعاشاً ملحوظاً في القطاع السياحي، مستقطبة مئات الآلاف من السياح من داخل البلاد وخارجها، لما تتمتع به من استقرار أمني، فضلاً عن استثمار جيد للأماكن السياحية.