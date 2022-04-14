سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. حادث مروع قرب مطار اربيل يُخلف خسائر بشرية واضراراً مادية جسيمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-14T07:46:04+0000
صور .. حادث مروع قرب مطار اربيل يُخلف خسائر بشرية واضراراً مادية جسيمة

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بوقوع حادث مروع قرب مطار اربيل الدولي مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح بليغة.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان، إنه "في الساعة 1:30 من صباح اليوم وعلى طريق 120 متري اتجهت عجلة نوع "نيسان ماكسيمايك" كانت تقل سائقا وراكبا اتجهت بسرعة قصوى صوب ن جانب مطار أربيل باتجاه طريق كركوك، وفجأة فقدت السيطرة واتجهت نحو "الجزرة الوسطية".

وأضاف أن "العجلة اصطدمت بعدها بعمودين متتالين والمسافة بين هذين العمودين تصل الى قرابة 70 متراً، ثم استمرت العجلة بالمسير حتى اصطدمت بعامود ثالث مما أسفر عن مصرع السائق واصابة الراكب بجروح خطيرة وتضرر تلك الاعمدة و75 مترا من الطريق".

related

زوجان يلقيان حتفهما بحادث مروّع في أربيل (صور)

Date: 2020-12-22 07:26:03
زوجان يلقيان حتفهما بحادث مروّع في أربيل (صور)

لأجل بضعة دقائق.. شاحنة تتسبب بسقوط 4 ضحايا في أربيل

Date: 2020-10-08 14:29:20
لأجل بضعة دقائق.. شاحنة تتسبب بسقوط 4 ضحايا في أربيل

صور .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع بين أربيل ودهوك

Date: 2021-09-25 07:34:58
صور .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع بين أربيل ودهوك

مقتل واصابة سبعة اشخاص في حادث مروع في اربيل

Date: 2021-10-03 20:45:46
مقتل واصابة سبعة اشخاص في حادث مروع في اربيل

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

وفاة واصابة سبعة اشخاص بانقلاب سيارة في اربيل

Date: 2020-09-17 14:09:32
وفاة واصابة سبعة اشخاص بانقلاب سيارة في اربيل

صور .. وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم ثلاث عجلات في أربيل

Date: 2020-11-20 09:16:22
صور .. وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم ثلاث عجلات في أربيل

مصرع ام واصابة زوجها واطفالها الاربعة بحادث سير في اربيل

Date: 2019-10-26 22:47:37
مصرع ام واصابة زوجها واطفالها الاربعة بحادث سير في اربيل