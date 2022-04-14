صور .. حادث مروع قرب مطار اربيل يُخلف خسائر بشرية واضراراً مادية جسيمة

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بوقوع حادث مروع قرب مطار اربيل الدولي مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح بليغة.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان، إنه "في الساعة 1:30 من صباح اليوم وعلى طريق 120 متري اتجهت عجلة نوع "نيسان ماكسيمايك" كانت تقل سائقا وراكبا اتجهت بسرعة قصوى صوب ن جانب مطار أربيل باتجاه طريق كركوك، وفجأة فقدت السيطرة واتجهت نحو "الجزرة الوسطية".

وأضاف أن "العجلة اصطدمت بعدها بعمودين متتالين والمسافة بين هذين العمودين تصل الى قرابة 70 متراً، ثم استمرت العجلة بالمسير حتى اصطدمت بعامود ثالث مما أسفر عن مصرع السائق واصابة الراكب بجروح خطيرة وتضرر تلك الاعمدة و75 مترا من الطريق".