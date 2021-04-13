صور.. جولة تفتيشية لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين في مدينة السليمانية

شفق نيوز/ أجرت لجنة مراقبة الأسواق في قائممقامية مركز مدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء، جولة تفتيشية لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وقال شكر حميد مسؤول لجنة مراقبة الأسواق في قائممقامية مركز مدينة السليمانية، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اليوم اول يوم من شهر رمضان، حيث قمنا بجولة في اسواق السليمانية لمراقبة الأسعار ومحاسبة من يقوم برفع الاسعار".

وأضاف حميد؛ أن "اللجنة طبقت الفحص الصحي للماكولات في المطاعم والعصائر والحلويات التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان".

وبين ان "القيام بهذه الجولة التفتيشية تأتي للحد من التلاعب واستغلال زيادة الطلب على تلك المواد"، مشيرا إلى انه "سيتم تغريم وإغلاق المحلات المخالفة للإجراءات الصحية".

وفي الجولة التفتيشية؛ صادرت اللجنة الامنية والرقابية في قائممقامية مركز مدينة السليمانية 600 كارتون من البهارات وانواع الجلي النكهات في احدى المعامل في المنطقة الصناعية منتهية الصلاحية.

وذكر الدكتور برست نقشبندي عضو اللجنة الرقابية في قائم مقامية السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ أنه "حسب معلومات وصلت الينا تم مداهمة احدى المعامل في المنطقة الصناعية، وتمت مصادرة 600 كارتون منتهية الصلاحية من أنواع مختلفة من البهارات والجلي ومطعمات ونكهات للعصائر".

وتابع أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها حسب القانون".