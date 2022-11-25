صور .. جرحى بإنهيار محل جراء حادث سير في أربيل

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية مرور محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان المقدم فاضل حاجي، يوم الجمعة، بإصابة أربعة أشخاص بجروح جراء انهيار متجر صغير بسبب تصادم شاحنتين على طريق أربيل - مخمور الرئيسي.

وقال المقدم حاجي في بيان، إن شاحنة كبيرة بمؤخرة شاحنة صغيرة كانت تسير أمامها قبل ظهر اليوم على الطريق المذكور لتفقد السيطرة وتخرج عن الطريق وتصطدم بمحل صغير الذي كان يبعد مسافة 20 متراً عن الشارع.

وأضاف أن المحل انهار على صاحبه وثلاثة أشخاص آخرين، وتحطمت دراجتان ناريتان كانتا مركونتين أمام ذلك المحل، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بشكل عام مع حدوث الكثير من الأضرار المادية.