صور .. جامعة صلاح الدين في اربيل تُكرّم الطلبة أصحاب أفضل الأفكار والمشاريع البحثية

شفق نيوز / أقامت جامعة صلاح الدين في أربيل، اليوم الخميس، مراسم تكريم 15 فريقا طلابيا من أصحاب أفضل الأفكار والمشاريع البحثية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المراسم أقيمت في كلية القانون بمشاركة أعداد كبيرة من طلاب الجامعة والأساتذة.

وقال رئيس جامعة صلاح الدين كامران يونس لوكالة شفق نيوز إن "هذه المراسم هي الثالثة التي تقام لاختيار أفضل الأفكار والمشاريع البحثية وذلك لترقية البحوث العلمية".

وأضاف أنور أن "عدد البحوث المقدمة من قبل الطلبة بلغ 59 مشروعاً من مختلف المجالات التي توفرها الجامعة وتم اختيار 15 فريقا كأفضل الافكار والمشاريع البحثية في هذه السنة"، مبينا أن "البحوث المقدمة تمثل عدة فرق بحثية من الطلبة الذين يتم الاشراف عليهم من قبل أحد الاساتذة الجامعيين المختصين".