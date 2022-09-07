صور.. ثروة مهمة في إقليم كوردستان تواجه مخاطر

شفق نيوز/ تعد الثروة السمكية جزءاً أساسياً من ثروات إقليم كوردستان ‏لتوفر العديد من الأنهار والبحيرات والسدود، حتى باتت مصدر دخل مهم للعديد من المواطنين، إلا أنها تواجه مخاطر وعقبات متعددة أبرزها الجفاف.

يقول أحد مربيّ الأسماك، ‏مظفر نظام، لوكالة شفق نيوز، الذي أنشأ حوضاً لتربية الأسماك ‏على نفقتهم الخاصة "‏أنشئت ‏هذا المشروع عام 2010 لأهمية الثروة السمكية في اقليم كوردستان وقد كلفني كثر من 100 ألف دولار حيث جمعت في هذه الأحواض ‏فصائل مختلفة من الأسماك وبأحجام مختلفة".

ويوضح أنه أنشأ ‏مشروعه في ناحية طق طق التابعة لقضاء كويا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "‏هناك العديد من المعوقات تقف أمام المشروع ‏وأبرزها عدم وجود اهتمام حكومي كافي ‏بهذه المشاريع الخاصة لأننا بحاجة ماسة إلى أن تستورد لنا الحكومة العديد من المواد الغذائية لإطعام الأسماك ولكي نضمن سلامتها ‏واستمرار مشاريعنا".

واستطرد قائلاً "‏كنت املك في السابق أربعة أحواض كبيرة لكنني الآن ‏قلصت هذا العدد إلى ‏حوضين فقط ‏لأن ‏مرضاً مفاجئاً ‏أصاب الأسماك ‏وتسبب بنفوق ‏8000 سمكة في أسبوع واحد وهذه كانت خسارة ‏مادية كبيرة بالنسبة لي".

واضاف نظام "‏إقليم كوردستان يعاني من نقص كبير في الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض التي تصيب الأسماك ‏وعند ‏لجوئنا ‏إلى الأطباء البيطريين يصفون لنا أدوية ‏تُستخدم غالبا ‏لعلاج بقية الحيوانات وليست الأسماك".

وأشار إلى أن "وزارة الزراعة توزع سنويا أعلافاً خاصة بالأسماك، لكن جودتها رديئة جدا وتتسبب بأمراض لهذه الأسماك".

وحذر نظام من ان "‏الثروة السمكية في اقليم كوردستان تواجه خطرا كبيرا بسبب عدم توفر الاهتمام الكافي ‏والأدوية اللازمة لعلاج الآفات التي تصيب الأسماك وخاصة تلك التي تعيش في الأحواض الخاصة".