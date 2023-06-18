صور.. ثالث سدود اقليم كوردستان بالأرقام

شفق نيوز/ يتواصل العمل في بناء السد الثالث من حيث السعة في اقليم كوردستان بعد سدي دوكان ودربنيخان، حيث وصل العمل الى مراحل متقدمة في بناء سد كومسبان في حدود محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ويتسع سد كومسبان لتجميع 115 مليون متر مكعب من الماء، وتبلغ كلفة السد 95 مليلر دينار وارتفاعه 70 مترا وبطول 512 مترا، بحسب بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان

تم استكمال مايقرب من ثلثي اعمال انشائه وباستكماله يمكنه تجميع 115 مليون متر مكعب من مياه الامطار التي تتساقط في المنطقة، ولاول مرة على مستوى اقليم كوردستان والعراق يتم استخدام مادة الكونكريت من نوع آر سي سي في مشروع لانشاء السدود.

وتبلغ المساحة الاجمالية لحوض السد 6 ملايين و125 الف متر مربع وسيسهم في حماية الثروة المائية ورفع مستوى المياه الجوفية ومواجهة الجفاف، وسيكون مصدرا مهما لتأمين المياه النظيفة لمدينة اربيل وانعاش القطاع الزراعي في المنطقة.