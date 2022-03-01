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صور.. آثار عقرة تباشر بترميم قلعتها التراثية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T13:30:28+0000
صور.. آثار عقرة تباشر بترميم قلعتها التراثية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة اثار عقرة في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن البدء بالمرحلة الاولى لترميم قلعة "آكرى" التراثية بعد تخصيص حكومة اقليم كوردستان الأموال لهذا المشروع.

وقال مدير الدائرة هيوا شمال، لوكالة شفق نيوز، ان "حكومة اقليم كوردستان خصصت 166 مليون دينار لترميم القلعة التراثية بعد ان كان من المقرر ترميمها عام 2013، الا ان الظروف المالية للاقليم آنذاك حالت دون تنفيذ مشروع صيانة القلعة".

واضاف شمال ان "المبلغ المخصص لن يكفي لانهاء الترميمات بشكل كامل واكاديمي واعادة نفس المعالم القديمة بموادها في عمليات الترميم".

وتابع ان "القلعة في حال انهاء عمليات الترميم ستكون جاهزة لاستقبال الزوار والسائحين بعد ان يتم فتح متحفين فيها احداهما اثري والاخر تراثي يحتويان القطع الاثرية والمستلزمات التراثية في عقرة".

يذكر ان قلعة "آكرى" التراثية بنيت ما بين عامي 1858 و1859 ميلادية على مساحة 1400 متر مربع وتتألف من 30 غرفة.

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