صور.. تويوتا و"UNDP" تختتمان دورة ميكانيكية لصيانة السيارات وتمنحان الخريجين "شهادة اعتماد عمل"

شفق نيوز/ اختتمت شركة تويوتا العراق وبالتنسيق مع منظمة "UNDP"، يوم الإثنين، الدورة الميكانيكية السابعة لتعليم وتدريب وتطوير مهارات وإمكانيات الشباب في مجال السيارات.

وشارك في الدورة متدربون من جميع انحاء العراق، حيث يتم منحهم شهادة اعتماد عمل رصينة معترف بها بمجال صيانة السيارات.

وحضر مراسم اختتام الدورة ممثل منظمة الـ UNDP، ورئيس شركة تويوتا العراق سردار البيباني، والقنصل الياباني، ووزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد ومحافظ أربيل اوميد خوشناو، ونخباً اكاديمية واجتماعية وشخصيات حكومية.

وقال رئيس شركة تويوتا العراق سردار البيباني في كلمة له، إن "الشركة ستوفر فرص عمل للكفاءات المتخرجة من الدورة وستواصل الدعم للكوادر الشابة كافة في سبيل النهوض والتطور وتحقيق غد أفضل".

وأضافت ان "شركة تويوتا لديها معهداً خاصاً لتدريب الكوادر الميكانيكية"، مشيراً الى انها "خرجت 185 شخصاً يعملون الآن في صيانة سيارات تويوتا بجميع فروع العراق".

من جانبه قال وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد إن "القطاع الخاص يعد شريكا مهما للقطاع الحكومي في اقليم كوردستان ونحن داعمون له".