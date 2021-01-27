صور.. تنظيم احتفال واسع في كوباني بذكرى كسر هيبة داعش

شفق نيوز/ نظمت مدينة كوباني، احتفالاً بالذكرى السادسة للتحرير من تنظيم داعش والذكرى السابعة لإعلان الإدارة الذاتية بتاريخ 2014 - 01 - 27.

ونظم الاحتفال، الإدارة الذاتية في ساحة الشهيد عكيد وسط المدينة، بمشاركة الأهالي ومؤسسات وهيئات تابعة للإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء الأحزاب السياسية.

تخلل الاحتفال القاء من الكلمات مسؤولين إضافة لعروض موسيقية ومسرحية ودبكات شعبية وتكريم عدد من الشخصيات الإدارية في كوباني

يذكر أنّ مقاومة كوباني استمرت خمسة أشهر حيث بدأ تنظيم داعش الهجوم على المدينة وريفها بتاريخ 2014 - 9 - 15 وتم السيطرة على أكثر من 360 قرية وبلدة في مقاطعة كوباني وأكثر من 80 بالمئة من مركز المدينة والذي تسبب بنزوح أكثر من 500 ألف شخص وتدخل فيما بعد التحالف الدولي جواً وبمشاركة قوات البيشمركة ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة الكوردية براً تم تحرير كامل المدينة من تنظيم داعش.

وتكتسب مدينة كوباني أهمية عالمية كونها المدينة الأولى التي أوقفت تمدد تنظيم داعش في سوريا والعراق وبعدها تتالت هزائم داعش في العديد من المدن السورية والعراقية حيث أبدى أبناء هذه المدينة وبمساعدة القوى الكوردستانية والتحالف الدولي مقاومة تاريخية بشهادة دولية.