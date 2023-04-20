صور.. إتلاف 10 أطنان من المواد الغذائية والفواكه في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت قائمقامية السليمانية، يوم الخميس، إتلاف حوالي 10 أطنان من المواد الغذائية والفواكه بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وذكر بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجان المشتركة كشفت في تقريرها اليومي، ضبط ثمانية آلاف كيلوغرام من المخللات و(250) كيلوغرام من الجزر التالف و (400) كيلوغرام من التمور الفاسدة والمنتهية الصلاحية".

واضاف ان "قائممقام السليمانية امر بإتلاف المواد الغذائية المحجوزة خارج المناطق السكنية"، مشيراً الى ان "أصحابها سيواجهون دعوى قضائية". كما تم إتلاف (400) كيلوغرام من الفراولة غير صالحة للاستهلاك.