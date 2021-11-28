صور .. تفشي مرض خطير في السليمانية

شفق نيوز/ سجلت مجزرة اللحوم في محافظة السليمانية، حالة مرضية خطيرة بين الحيوانات الكبيرة تنقل مباشرة إلى البشر.

وقال رئيس الجهاز الطبي لمجزرة السليمانية شالاو عارف في بيان اليوم الأحد، إن "الطاقم الطبي للمجزرة سجل حالة خطيرة لمرض يُعرف بأسم (Sarcocystosis) الذي يُصيب الحيوانات الكبيرة، و ينتقل مباشرة للبشر".

وأوضح أن "سبب هذا المرض هو الطفيلي (Sarcocystis hominis)، وأن خطورته تتمثل بتفشيه في بعض الأحيان بشدة بين البشر بشكل يغطي الجسم بالكامل"، مضيفا أنه "في بعض الحالات تلقى المصابون بهذا المرض ولمدة طويلة جرعات العلاج الكيميائية للاشتباه بإصابتهم بمرض السرطان غير أن حالتهم الصحية قد تدهورت، وبعد إخضاعهم وفي آخر مرة للفحوصات الطبية الدقيقة بالـPCR تم تشخيص إصابتهم بمرض (Sarcocystosis)".