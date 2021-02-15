صور.. تعرقل معاملات الجواز في السليمانية بسبب إضراب الموظفين

شفق نيوز/ طالب عدد من المراجعين المتجمعين أمام دائرة جوازات محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، حكومتي بغداد واربيل بإبعاد المواطنين عن الصراعات السياسية ووضع مصلحة المواطنين فوق كل الخلافات.

واكد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية ان اضراب عدد من المديريات ومكاتبها التابعة للحكومة الاتحادية في محافظة السليمانية عن العمل مستمر منذ يومين بسبب تاخير رواتبهم لأكثر من شهرين ونصف.

واشار الى ان عدداً من المراجعين وقفوا امام دائرة الجوازات لانجاز معاملاتهم لكن الأبواب كانت مغلقة امامهم.

وتساءل احد المراجعين واسمه امانج نصرالدين في حديث لوكالة شفق نيوز، " لماذا يتحمل المواطن مشاكل السياسيين ولماذا نكون ضحية هذه الصراعات المستمرة"، موضحا "منذ ساعات وانا اقف امام هذا الباب بانتظار ان تفتح لكن بدون فائدة فالموظفون مضربون عن الدوام.

واضاف ان للموظفين الحق في الاضراب، فكيف يستطيع الموظف اكمال التزاماته الحياتية دون ان يقبض راتبه، مطالبا "المسؤولين في الحكومتين معالجة هذا الموضوع بجدية اكثر ووضع مصلحة الشعب امامهم بعيدا عن المصالح الضيقة".

يذكر ان عددا من المديريات التابعة للحكومة الاتحادية ومنها (الجوازات والاقامة والجنسية والبطاقة الوطنية) بدات بالاضراب منذ امس بسبب تأخر رواتبهم المصروفة من قبل بغداد.