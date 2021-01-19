صور .. تعرض مقرّ المجلس الوطني الكوردي لهجوم بقنابل يدوية

شفق نيوز/ تعرض مقرّ المجلس الوطني الكوردي في مدينة كوباني الى استهداف بقنبلتين يدويتين مع رشقة باطلاقات نارية من اسلحة رشاشة ادت الى اضرار مادية فقط.

وقال شكري شاهين أحمد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردستاني أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي لوكالة شفق نيوز أنّ في تمام الساعة 1.20 من صباح اليوم الثلاثاء قام مجهولون باستهداف مقر المجلس الوطني الكوردي الكائن في أحد الأحياء السكنية في مدينة كوباني بإلقاء قنبلتين يدويتين واطلاق النار عليه من اسلحة كلاشينكوف مما تسبب بحالة من الرعب والهلع بين الأهالي .

وأوضح أنّ الهدف من مثل هذه الهجمات هو ضرب الحوار الكوردي - الكوردي لأنّ هناك بعض ألاطراف غير راضين عن هذا الحوار والذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة لنا ، ولكن نحن مصممون على مواصلة الحوار ولايمكن لهذه الهجمات أنّ تقف عائقاً في طريقنا، مطالباً قوى الأمن الداخلي في كوباني القيام بواجبها في حماية مكاتب ومقرات الأحزاب الكوردية والقبض على المجهولين.

يذكر أنّ عددا من مقرات أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا تعرضت لهجمات مجهولة قبل نحو شهر في كل من كوباني وعامودا وقامشلو والدرباسية.