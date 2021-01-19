سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. تعرض مقرّ المجلس الوطني الكوردي لهجوم بقنابل يدوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T12:26:55+0000
صور .. تعرض مقرّ المجلس الوطني الكوردي لهجوم بقنابل يدوية

شفق نيوز/ تعرض مقرّ المجلس الوطني الكوردي في مدينة كوباني الى استهداف بقنبلتين يدويتين مع رشقة باطلاقات نارية من اسلحة رشاشة ادت الى اضرار مادية فقط.

وقال شكري شاهين أحمد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردستاني أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي لوكالة شفق نيوز أنّ في تمام الساعة 1.20 من صباح اليوم الثلاثاء قام مجهولون باستهداف مقر المجلس الوطني الكوردي الكائن في أحد الأحياء السكنية في مدينة كوباني بإلقاء قنبلتين يدويتين واطلاق النار عليه من اسلحة كلاشينكوف مما تسبب بحالة من الرعب والهلع بين الأهالي .

وأوضح أنّ الهدف من مثل هذه الهجمات هو ضرب الحوار الكوردي - الكوردي لأنّ هناك بعض ألاطراف غير راضين عن هذا الحوار والذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة لنا ، ولكن نحن مصممون على مواصلة الحوار ولايمكن لهذه الهجمات أنّ تقف عائقاً في طريقنا، مطالباً قوى الأمن الداخلي في كوباني القيام بواجبها في حماية مكاتب ومقرات الأحزاب الكوردية والقبض على المجهولين.

يذكر أنّ عددا من مقرات أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا تعرضت لهجمات مجهولة قبل نحو شهر في كل من كوباني وعامودا وقامشلو والدرباسية.

 

related

من كوباني إلى القامشلي.. نيران مجهولين تلتهم مقرات المجلس الوطني الكوردي

Date: 2020-12-16 12:43:03
من كوباني إلى القامشلي.. نيران مجهولين تلتهم مقرات المجلس الوطني الكوردي

مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

Date: 2020-12-26 12:14:25
مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

Date: 2019-12-05 07:08:06
ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

"عدو جديد" يهاجم اهالي إقليم الفرات ومؤسسات الصحة تدعو لتوخي الحذر

Date: 2021-01-14 14:26:21
"عدو جديد" يهاجم اهالي إقليم الفرات ومؤسسات الصحة تدعو لتوخي الحذر

مسؤول محلي بدهوك: حزب العمال استهدف البيشمركة اثناء الواجب

Date: 2020-11-04 09:48:58
مسؤول محلي بدهوك: حزب العمال استهدف البيشمركة اثناء الواجب

قتيل وجرحى بهجوم لداعش على قرى كوردية واضرام النيران بحقولهم الزراعية جنوب كركوك

Date: 2019-05-30 01:13:48
قتيل وجرحى بهجوم لداعش على قرى كوردية واضرام النيران بحقولهم الزراعية جنوب كركوك

إجراءات خاصة للاسايش لحماية مقرات المجلس الكوردي في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-16 21:07:49
إجراءات خاصة للاسايش لحماية مقرات المجلس الكوردي في مناطق الإدارة الذاتية

كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور

Date: 2020-12-29 17:04:57
كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور