صور تظهر تراجع خزين سد دوكان.. والإدارة تطمئن: المياه كافية حتى نهاية العام

شفق نيوز- السليمانية

أظهرت صور التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، جانباً من منابع سد دوكان بمحافظة السليمانية، تراجعاً واضحاً في منسوب المياه، في مشهد يعكس أزمة مائية تتفاقم عاماً بعد عام، وتهدد واحداً من أهم مصادر المياه في إقليم كوردستان.

ورصدت الصور، ضفاف إحدى جوانب بحيرة سد دوكان، حيث لم تعد المياه تملأ المشهد كما اعتاد الزائرون، إذ امتدت مساحات الأرض اليابسة في مكان الموج الأزرق.

وعلى مقربة من ذلك، اصطفت سيارات السياح الذين ما زالوا يقصدون هذه الوجهة، التي تعد من أبرز معالم الجذب في اقيم كوردستان، ولا سيما خلال فصل الصيف.

مدير السد يطمئن: الخزين يكفي حتى نهاية العام

وفي مواجهة هذا القلق، أكد مدير سد دوكان كوجر جمال، في تصريح، لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أية مخاطر بشأن كميات المياه المخزنة في السد، ولا سيما الخزين الحالي.

وقال جمال، إن "المياه الموجودة في السد تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للجهات التي تعتمد عليه خلال الفترة المتبقية من هذا العام"، مضيفاً أن "إدارة السد قادرة على إدارة الخزين المائي بما يتلاءم مع الحاجة خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أن "الفترة المتبقية قصيرة، وبالإمكان المضي حتى نهاية العام بالخزين المائي المتوفر".

ورفض جمال الإفصاح عن أرقام أو نسب دقيقة بشأن حجم الخزين، التزاماً بتعليمات الجهات المعنية التي تمنع الكشف عن المعطيات الرقمية للسدود.

أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين

وكان جمال قد صرّح في 23 حزيران الماضي، أن خزين المياه في السد انخفض إلى نحو 1.6 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 24% فقط من طاقته الاستيعابية، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من 20 عاماً.

وعزا ذلك، حينها، إلى قلة الأمطار التي لم تتجاوز 220 ملم مقارنة بالمعدل السنوي البالغ 600 ملم، إضافة إلى إقامة سدود في دول الجوار على نهر الزاب الصغير، ما أثر مباشرة على الزراعة في المنطقة.

ويأتي هذا التراجع المقلق في وقت تعتمد فيه مناطق واسعة من كوردستان على مياه سد دوكان لري الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة ما لم تُتخذ خطوات عاجلة محلياً وإقليمياً لضمان حصص مائية عادلة.