صور .. تظاهرتان في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-09T08:53:41+0000

شفق نيوز/ جدد موظفو العقود في قضاء "رانية" التابع لإدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان، تظاهراتهم اليوم الثلاثاء مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين طالبوا بعدم التسويف و المماطلة بمطالبهم. واضاف ان المتظاهرين أكدوا استمرارهم بالظاهر لحين الاستجابة لمطالبهم. وفي صباح اليوم تظاهر موظفو العقود في معبر باشماخ الحدودي الدولي في الإقليم مطالبين بتثبيتهم أيضا على الملاك الدائم للقطاع العام. ومنذ أسابيع يطالب موظفو العقود والأجور اليومية فضلا عن المحاضرين المجانيين في أغلب مناطق ومدن الاقليم بتثبيتهم على الملاك الحكومي الدائم وتحسين أوضاعهم المعاشية.

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