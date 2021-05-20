صور .. تظاهرة في أربيل بالمكان الذي أضرم فيه اللاجئ الإيراني النار بجسده

شفق نيوز/ نظم العشرات من اللاجئين الكورد الإيرانيين اليوم الخميس تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان احتجاجا على ظروفهم المعيشية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللاجئين الإيرانيين المقيمين في أربيل طالبوا بانصافهم والاستعجال في منحهم حقوقهم كلاجئين

وشارك المئات من المواطنين الذين رفعوا لافتات تندد بتصرفات مكتب الأمم المتحدة قبل أيام مع لاجئ إيراني عندما قام بحرق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة، وفقا للمراسل.

ورفع المتظاهرون شعارات (لنناضل جميعا من اجل الانسانية) وهتفوا بالقول: منذ 40 سنة نحن لاجئون في العراق ولاحقوق لنا.

كما سلّم المحتجون مقر الأمم المتحدة في اربيل مذكرة تتضمن عدة مطالب من بينها فصل ملفات اللاجئين السياسيين والذين عليهم تهديد من الذين لديهم ملفات اقل خطورة.

واقدم لاجئ كوردي إيراني يوم الثلاثاء على إضرام النيران في جسده أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل محاولا الإنتحار.