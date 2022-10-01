صور .. تظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل تنديداً بالقصف الإيراني

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية لعدد من الناشطين المدنيين والنسويين أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا على القصف الإيراني المتكرر على المناطق الحدودية في الإقليم.

‏وقالت الناشطة النسوية بهار عزيز لوكالة شفق نيوز، "تجمعنا اليوم للتنديد بالقصف الإيراني المستمر على أراض من كوردستان وقصف المواطنين الأبرياء الأمر الذي تسبب باستشهاد عدد من المواطنين".

‏ويقول الناشط الكوردي الإيراني كاردو كريمي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التظاهرات تأتي من أجل إيصال رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل ووقف القمع الإيراني على الشعب الكوردي هناك ووقف العمليات العسكرية على إقليم كوردستان".

‏ونظمت التظاهرة جمعية اليساريين في اقليم كوردستان حيث دعت إلى وقف العمليات العسكرية الإيرانية على المناطق الحدودية إضافة إلى وقف القمع الذي يمارس هو النظام الإيراني على المتظاهرين داخل إيران.

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد محمد آل صادق وسلمته مذكرة احتجاج وصفتها بأنها "شديدة اللهجة"، وذلك على خلفية القصف المدفعي الذي طال مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية.