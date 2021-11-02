صور .. تظاهرات لموظفي العقود في كوردستان والسلطات تدعوهم للإبتعاد عن الطرق

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي العقود يوم الثلاثاء أمام مبنى إدارة منطقة گرميان في إقليم كوردستان للمطالبة بتحويلهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل شفق نيوز أن عدداً من موظفي العقود في دوائر منطقة كرميان تظاهروا أمام مبنى الإدارة المحلية للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم في حكومة اقليم كوردستان بعد الفترة التي قضوها في خدمتها كموظفين وقتيين.

وتحدث احد موظفي العقود المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، قائلا "اننا نعمل كموظفي عقود منذ سنين وقد تحملنا معاناة العمل بسبب الازمة المالية والاقتصاد التي مر بها الاقليم خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش واجتياح جائحة كورونا العالم، لكن هذا لايعني أن لا يتم حسم موضوعنا وتحويلها على الملاك العام".

وأضاف ان "برلمان كوردستان وافق على تحولنا على الملاك الدائم وطالب حكومة الإقليم بالعمل على ذلك لكن لغاية الآن لم تكن هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع، لهذا تظاهرنا منذ عدة أيام وقدمنا اليوم " مطالعة " باسم الجميع لإدارة گرميان للمطالبة بحسم ملف تعيناتنا".

وبدوره أكد جلال شيخ نوري المشرف على إدارة گرميان خلال حضوره تجمع موظفي العقود، أن إدارة گرميان مع مطاليب الموظفين كونها من أبسط حقوقهم، مطالبا بأن تكون مطالب المحتجين بصورة مدنية بعيدا عن مظاهر قطع الطرق أو مقاطع العمل لما فيها من اضرار كبيرة على معاملات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار إلى انه سيعمل جاهدا لإيصال صوت جميع الموظفين الى حكومة الاقليم وسيخاطب الجهات المسؤولة بإيجاد حلول واقعية لمطالب الموظفين.