صور .. خريجو الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية يتظاهرون بالسليمانية ويقطون طريقا حيوياً

شفق نيوز/ تظاهر اليوم الأربعاء عدد من خريجي المرحلة ١٢ ( السادس الإعدادي) في مدينة السليمانية للمطالبة بإنصافهم بالقبول في الكليات والمعاهد والجامعات في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الخريجين أكدوا استمرارهم بالمطاليب لحين الاستجابة لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كون معدلات القبول في الجامعات والمعاهد كانت عالية جدا على الرغم من حصول الكثير منهم على معدلات عالية لكن بسبب قلة المقاعد المخصصة في الكليات قد يظلم الكثير منهم.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة السليمانية وقضاء جمجمال.

هذا وقد تظاهر خريجو المرحلة ١٢ في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في جامعات الاقليم لاستيعاب اكبر عدد من خريجي تلك المرحلة.