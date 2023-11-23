صور .. تطهير خمسة حقول من الألغام في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس في ادارة منطقة "سوران" المستقلة، مراسم تسليم خمسة حقول ألغام إلى أصحابها في ناحية "مزني" التابعة لقضاء ميركسور، بعد تطهيرها من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام/ أربيل.

وحضر المراسم المشرف العام على إدارة منطقة "سوران" المستقلة هلكورد شيخ نجيب ومدير عام شؤون الألغام/ اربيل ومدير ناحية "مزني" ومسؤولون حكوميون وحزبيون وعسكريون.

وتتواصل عملية تطهير حقول الألغام من قبل فرق المديرية العامة لشؤون الألغام/أربيل.

وبحسب آخر إحصائيات للمديرية ومنذ بداية العام 2023 ولغاية 13/11/2023 في إدارة سوران المستقلة وهي كالاتي:

- تم تطهير (315481) متراً مربعاً من الأراضي، وعثر فيها على (723) لغماً من مختلف الأنواع، وكذلك تم العثور على (54) مقذوفاً حيث تم تدميرها.

- أُصيب 4 أشخاص بينما توفي اثنان آخران جراء انفجار الألغام.