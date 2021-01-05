صور.. تطبيق عراقي يُغني الطلبة عن المدرسين الخصوصيين

شفق نيوز/ تدني مستوى التدريس في المدارس الحكومية شكل عبئاً ثقيلاً على ذوي الطلبة، حيث اضطر الكثير منهم إلى اللجوء للدروس الخصوصية المكلفة بعد أن لم يجدوا سبيلاً آخر غيرها، إلا أن شاباً من كركوك نجح في تصميم تطبيق مجاني على الشبكة العنكبوتية يغني الطلبة من مختلف المراحل الدراسية عن المدرسين الخصوصيين.

محمد طارق الكاكائي (23 عاماً) متزوج ولديه طفلان يسكن قضاء داقوق في محافظة كركوك، لم يستثمر قدراتها في مجال البرمجيات لتحقيق منفعة مادية، بل كان هدفه مساعدة الطلبة والتخفيف عن كاهل عوائلهم بتصميم تطبيق أطلق عليه اسم "منتدى داقوق" المخصص لنشر الملازم "مختصرات المناهج الدراسية" بالمجان.

يقول الكاكائي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إنه منذ صغره كان يعمل على تطوير نفسه وقدراته في المجال الذي يجد أنه يبرع فيه "كانت بدايتي في عام 2012 حيث باشرت البحث في المواقع المختصة بشرح كيفية تصميم البرمجيات والتطبيقات، كما استعنت بمن لديهم معرفة وخبرة في هذا المجال".

ويضيف "توصلت الى ما كنت أسعى إلى تحقيقه ففي العام 2014 بدأت بتصميم تطبيق (آبلكيشن) خاص بالمناهج الدراسية وضمنته الملازم الدراسية لجميع المراحل والمناهج لتتوفر للطلبة بالمجان بدلاً من اللجوء للمدرسين الخصوصيين أو شراء الملازم من المكتبات".

ويشير الكاكائي إلى أن بعض الملازم الدراسية مرتفعة الأسعار وليس بإمكان جميع العوائل شرائها، مبيناً "التطبيق سهل الاستخدام ونافع جداً وفي متناول الجميع".

ويؤكد "لم تقتصر إمكانياتي على هذا التطبيق فقط فهناك الكثير مما يمكنني تصميمه، لكن (منتدى داقوق) منفعته أكثر وأوسع ولاقى ترحيباً من العوائل والطلبة، وقد أكد ليّ العديد من الطلبة أنهم لم يعودوا بحاجة للمدرسين الخصوصيين".