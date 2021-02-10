صور .. تسيير دورية روسية جديدة على حدود الادارة الذاتية و تركيا

شفق نيوز /سيّرت الشرطة الروسية دورية لقواتها اليوم الأربعاء في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية .

الدورية سيّرت في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في ريف ديرك قادمة من قامشلي (كردمية ، قصر الديب ،حب الهوى برابيت ، عين ديوار) .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الدورية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية برفقة حوامتين / هليكوبتر وتمركزت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني القديم على نهر دجلة، ولم تدم طويلاً وعادت أدراجها إلى قامشلي من الشريط الحدودي .

وسبق أن سيّرت الشرطة الروسية الأسبوع الماضي 4شباط 2021 دورية مشتركة مع تركيا في ريف القامشلي الشرقي (قحطانية - جوادية) .