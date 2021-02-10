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صور .. تسيير دورية روسية جديدة على حدود الادارة الذاتية و تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T12:14:19+0000
صور .. تسيير دورية روسية جديدة على حدود الادارة الذاتية و تركيا

شفق نيوز /سيّرت الشرطة الروسية  دورية لقواتها اليوم الأربعاء في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية .

الدورية سيّرت في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في ريف ديرك  قادمة من قامشلي  (كردمية ، قصر الديب ،حب الهوى برابيت ، عين ديوار) . 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الدورية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية برفقة حوامتين / هليكوبتر وتمركزت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني القديم على نهر دجلة، ولم تدم طويلاً وعادت أدراجها إلى قامشلي من الشريط الحدودي .

وسبق أن سيّرت الشرطة الروسية الأسبوع الماضي 4شباط 2021 دورية مشتركة مع تركيا في ريف القامشلي الشرقي (قحطانية - جوادية) .

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