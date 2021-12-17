صور.. تساقط أمطار غزيرة في السليمانية

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية بإقليم كوردستان مساء يوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز ارتفاع منسوب المياه في شوارع المدنية جراء غزارة الأمطار المتساقطة.

وكانت أربيل قد شهدت فجر الجمعة سيولا جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة، ما تسبب بمصرع ١٢ شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات السكان.

وفي وقت سابق الجمعة، توقع المتنبئ الجوي صادق عطية استمرار تساقط الأمطار في العراق لغاية فجر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "توقف الامطار في منطقة ما او انعدامها لايعني انتهاء الحالة الجوية المؤثرة، فهي توقفات مؤقتة لا تنتهي الا فجر الثلاثاء هو موعد انتهائها".

وأضاف أن "كل شي وارد في تقلبات الطقس"، محذراً من حالة الطقس هذه الليلة ونهار السبت.