صور.. ترميم آثار وكنيس يهودي في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الاثار في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بترميم عدد من المواقع الاثرية من بينها كنيس يهودي.

وقال مدير اثار دهوك، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، ان "القنصلية الامريكية وافقت على تمويل أعمال ترميم كنيس يهودي في المحافظة بكلفة 500 الف دولار".

وأضاف أن "منظمة اليونسكو تقوم بدورها بترميم المواقع الاثرية جوارستين، وقمة شدا"، مردفا بأنه "بالتنسيق مع منظمة (اكتد) الفرنسية تجري اعمال الصيانة على مواقع خنس، وقلعة عقرة".

يذكر ان عدد المواقع الاثرية في دهوك يصل الى 2000 موقع وان عمليات التنقيب مستمرة لاكتشاف المزيد من المواقع الاثرية.