صور .. تراجع أسعار الدجاج في مناطق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ تراجع سعر الدجاج الحي في إدارة منطقة "گرميان" في إقليم كوردستان، اليوم السبت ، بعد ارتفاع ملحوظ بالأسعار في شهر رمضان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان أسعار الدجاج الآن في الأسواق تصل إلى (4.250) ديناراً وتباع في داخل حقول الدواجن (3.900) دينار للكيلو غرام الواحد ، وهذا يعد تراجعاً في الأسعار بعدما ارتفاع في الأيام الماضية سهر كيلو غرام الواحد من الدجاج إلى أكثر من (5.000) دينار .

وأضاف أنه من المتوقع تراجع اسعار الدجاج أكثر في الأسبوع المقبل بسبب انتهاء موسم الأعياد والمناسبات.