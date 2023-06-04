صور .. تدشين أول مكتب لمنح رخص القيادة لـ"قصار القامة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أُفتتح، اليوم الأحد، في محافظة السليمانية، أول مكتب لتدريب السياقة ومنح رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة من قصار القامة، وسط مطالبات بتوفير سيارات خاصة لهم.

وقال عمر جبار مسؤول جمعية قصار القامة في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "اليوم تم افتتاح اول مكتب لتدريب السياقة ومنح رخص القيادة لقصار القامة في السليمانية وهو الأول من نوعه في إقليم كوردستان أيضا".

واضاف ان "المكتب جهّز سيارات خاصة وظروفاً خاصة لتعليم المتدربين من قصار القامة لكي يتجاوزوا مرحلة الاختبار للحصول على رخصة القيادة الرسمية من مديرية مرور محافظة السليمانية".

كما اشار جبار الى ان "هذا المكتب تم افتتاحه بجهود ذاتية من قبل صاحب المكتب وبالتنسيق مع مديرية مرور المحافظة ومن خلال المكتب سوف لا يُنظر قصار القامة عين الرأفة او العطف للحصول على رخصة القيادة".

وطلب رئيس الجمعية من رئيس إقليم كوردستان، ورئيس وزراء الإقليم "تبني مشروع توفير سيارات خاصة بقصار القامة ليكون من المشاريع التي تضاف لانجازاتهم، والتي سيتم الافتخار بها".

وفي جانب آخر من المؤتمر طالب جبار بزيادة رواتب قصار القامة التي لا تتجاوز 150 الف دينار ، مؤكدا ان تلك المبالغ لا تكفي ذوي الاحتياجات الخاصة من قصار القامة لأيام معدودات.

ونوه الى "مفاتحة الحكومة الاتحادية بزيادة حصة الاقليم ليتمكن من زيادة رواتب هذه الشريحة الى (500) الف دينار".