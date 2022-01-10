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صور.. تخصيص مكان للكلاب السائبة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-10T11:03:57+0000
صور.. تخصيص مكان للكلاب السائبة في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت بلدية محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، تخصيص مكان خاص للكلاب السائبة، مطالبة الأهالي بالتعاون معها.

وقال آكو كمال نائب مدير عام بلدية محافظة السليمانية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "اعتمادا على أوامر محافظ السليمانية تم تشكيل لجنة مؤلفة من دوائر البلدية والصحة والبيطرة والشرطة والزراعة في المحافظة لمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة في الأماكن العامة في المحافظة".

واضاف، ان "بلدية السليمانية خصصت قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات شمال قضاء عربد مؤلفة من اربعة حقول لايواء الكلاب السائبة، مؤكدا ان "المكان المخصص يحوي على مكان لعلاج الكلاب ومكان للاطعام ومكان للايواء إضافة إلى جناح إداري".

واشار كمال، الى ان "البلدية خصصت فريقاً خاصاً لرعاية تلك الكلاب وفريقاً اخر لنقل الكلاب الى مكان الإيواء".

وطالب، من أهالي السليمانية التعاون معم وذلك عن طريق إخبار الفريق الخاص بأماكن وجود الكلاب السائبة أو تسليمها للفريق المتواجد في مكان الإيواء.

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