صور.. تجليد الكتب مهنه لا تندثر في السليمانية

شفق نيوز/ رغم الحداثة والتطور التكنولوجي في عالم طباعة الكتب واصدارها، نجد هناك من ما يزال يهتم بتجليد كتبه لكي تتحمل غبار الزمن دون ان تتعرض للتلف والتمزق.

في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، وفي شارع مولوي الشهير وسط المدينة، يقع دكان اكو علي، الذي يعمل في مجال تجليد الكتب منذ اكثر من 20 عاماً وما يزال يمارس مهنته رغم انتشار المطابع الحديثة.

يقول علي لمراسل شفق نيوز، وهو يبتسم "مهما تقدم العصر والتكنولوجيا يبقى العمل اليدوي اكثر اتقانا وجمالا وروحا، وها انا الان اعمل منذ 20 عاما وما زلت ولن اتردد بتوريث هذه المهنة لاولادي لتكون حرفتنا اليدوية اهم من المكائن والالات".

ويشير إلى أن اغلب زبائني من المثقفين والكتّاب ومحبي الكتب وبعض المحاضرين والطلبة يأتون لتجليد كتبهم او ملازمهم لتكون قوية ومتينة ولا تتلف مهما بقيت من زمن.

ويؤكد علي أن اسعار تجليد الكتب مناسبة قياسا بالتجليد الجاهز، حيث تتراوح الكلفة بين 5 الى 10 الاف دينار للكتاب بحسب الحجم, ويستغرق تجليد كتابا واحدا 15 دقيقة.

ويختم بالقول "الاعمال قلت بسبب حظر التجوال واغلاق المدراس والازمة الاقتصادية التي اثرت على عملنا, لكن الامور تتغير وسيكون هناك نور في اخر الطريق".